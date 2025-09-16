Crac Cmr, l’esposto diventa un caso

Una lettera aperta-appello per chiedere conto dell’esito dell’esposto presentato sulla ’pratica Cmr’, il caso della Coop Muratori Reggiolo, depositato tre anni fa e ancora senza una risposta. L’ha inviata il consigliere comunale di opposizione a Reggiolo e dell’Unione Bassa Reggiana, Manila Maffei, a forze politiche, sindaci del territorio e alla Procura della Repubblica reggiana. "Mi chiedo – le parole della Maffei – come sia possibile non saper ancora nulla sull’esposto depositato tre anni fa. Mi chiedo come si possa, dopo tredici anni, non avere risposte concrete ma soprattutto non evidenziare sul piano giuridico le reali responsabilità riconducibili, sul piano civile e penale, a chi ha ricoperto ruoli chiave nel ’crac Cmr. Decidemmo di rivolgerci alla Procura solo dopo aver atteso inutilmente sviluppi positivi sulla possibilità, palesata dal concordato tuttora in corso, di recuperare il nostro credito. Promesse disattese e sfumate da tempo".

E continua: "Abbiamo scelto la via dell’esposto per tutelare i diritti dei cittadini coinvolti: ben 2500 con rispettive famiglie. Questo inesorabile passare del tempo può essere visto come frutto di una strategia studiata a tavolino? Della serie: facciamo scemare la cosa giungendo alla prescrizione. Abbiamo portato prove e testimoni coraggiosi, alcuni sospinti dalla disperazione, ma ancora nulla, nessuna risposta. Credo sia umanamente difficile reggere tanto tempo, ma in particolar modo mantenere ancora viva la speranza che la giustizia sia, come dovrebbe essere, dalla parte dei deboli, dei truffati. Cosa aspettano a ridare dignità e verità?".

Antonio Lecci