Crac Mariella Burani: aggiotaggio societario, un’altra condanna per Walter e Giovanni

Reggio Emilia, 15 febbraio 2024 – La saga giudiziaria del gruppo Mariella Burani, l’azienda di moda fondata a Cavriago negli anni ‘60, si è chiusa ieri mattina, quanto meno in primo grado. Walter e Giovanni Burani – marito e figlio di Mariella, creatrice del marchio della maison – sono stati condannati dal tribunale di Milano a un anno e mezzo di reclusione per aggiotaggio, reato contestato in un’indagine chiusa dieci anni fa come un filone di quella per bancarotta aperta 14 anni fa, passata in giudicato con pena già espiata.

A deciderlo è stata la prima sezione penale, presieduta da Andrea Ghinetti, che ha anche dichiarato la prescrizione per altri due imputati, oltreché per padre e figlio, in merito alla bancarotta della Burani Private Holding spa. Prescrizione che non tra molto dovrebbe riguardare anche l’accusa di manipolazione del mercato su titoli Mariella Burani Fashion Group dal 2007 al 2009.

Il dissesto del gruppo di moda di Cavriago era stato stimato in circa 481 milioni di euro. Nel marzo 2019, la Suprema corte di Cassazione aveva confermato la condanna a sei anni di reclusione ciascuno per bancarotta nei confronti di Walter e Giovanni Burani per il crac del 2010 del gruppo della moda fondato da Mariella, di Cavriago.

A deciderlo era stata la Quinta sezione penale che aveva reso definitiva la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 2017 a carico dell’ex presidente e dell’ex amministratore delegato della casa di moda. Anche in primo grado, nel 2013, i due Burani erano stati condannati a sei anni di reclusione per quella che il pm milanese Luigi Orsi definì “una bancarotta da manuale”.

Il tribunale, tra l’altro, aveva condannato i due imputati anche a versare un totale di 13 milioni di euro in favore delle curatele fallimentari delle tre società coinvolte nel crac (Burani Designer Holding, Mariella Burani Fashion Group e Mariella Burani Family Holding) e di due fondi. Sentenza che aveva di fatto spalancato le porte del carcere per Giovanni e i domiciliari per Walter. Entrambi hanno scontato la loro pena.

Inoltre , nel 2021, il gip Luca Ramponi – su richiesta del pm Giacomo Forte della procura di Reggio, aveva disposto il rinvio a giudizio nell’ambito di un altro procedimento aperto, per i reati di bancarotta fraudolenta che sono accusati di aver commesso in qualità di amministratori di ‘Design & Licenses’ e di ‘Mariella Burani Fashion Group’, fra il 2005 e il 2009.

La curatela di ‘Mbfg’, che era la capofila della loro galassia di società, si è costituita parte civile. I reati contestati riguardano complesse operazioni di acquisto e vendita di azioni di ‘Antichi Pellettieri’, a cui si era proceduto mediante un ricorso al credito bancario e che avrebbero contribuito a causare il fallimento sia di ‘D&l’ che di ‘Mbfg’. Le operazioni sono state contestate come propedeutiche rispetto alle condotte che hanno già portato alla condanna dei due imputati alla pena di 6 anni da parte del tribunale di Milano, con sentenza confermata in Appello e anche in Cassazione nel marzo 2019.

Un piccolo grande impero della moda quello dei Burani che quando è crollato aveva trascinato con sé qualcosa come 2.200 lavoratori e decine di aziende dell’indotto, per un colosso che in borsa era arrivato a valere 600 milioni. La sede, proprio alle porte di Cavriago, dopo essere stata al centro di un lungo contenzioso è tuttora in vendita col Banco Bpm, proprietario della struttura, che cerca acquirenti.