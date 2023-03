Crac Reggiana Il giudice archivia l’inchiesta sul fallimento "I Piazza non hanno colpe"

di Alessandra Codeluppi

Non vi fu alcuna distrazione dei beni della società Ac Reggiana 1919. Nel fallimento della società granata, decretato nel 2018, non tennero una condotta penalmente rilevante i coniugi Mike e Alicia Piazza e neppure altri professionisti che la gestirono. Al contrario, i due ex patron americani spesero svariati milioni di euro per sostenere la realtà sportiva, ma il loro sforzo non poteva essere sufficiente per risollevare le sorti dei bilanci, che erano già in profondo rosso. In estrema sintesi, è questa la verità giudiziaria ricostruita sul fallimento della Reggiana calcio, a latere del quale la Procura aprì un fascicolo ipotizzando il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che fu ravvisata, in concorso e a vario titolo, per l’ex campione di baseball, la moglie ex modella – coppia che per un periodo rilevò la squadra –, oltre ad altre 14 persone che ebbero ruoli nella società.

Per tutti i sedici indagati il giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta (con decreto datato 27 febbraio), in accoglimento della richiesta presentata dalla stessa Procura. All’esito degli accertamenti, svolti dalla guardia di finanza, sono stati gli stessi magistrati titolari del fascicolo sulla bancarotta fraudolenta – i pm Giulia Stignani e Giacomo Forte – a chiedere che il fascicolo fosse archiviato per tutti, non ravvisando elementi per sostenere l’accusa in giudizio. Per diverse persone che spesero il proprio impegno per la Reggiana è la fine di un incubo. Oltre ai Piazza, assistiti dagli avvocati Alessandro Simionato e Donatella Minutolo, viene chiusa definitivamente la posizione, tra gli altri, degli ex presidenti granata Stefano Compagni (seguito dall’avvocato Alessandro Carrara), e Alessandro Barilli, nonché dell’ex vicepresidente Sisto Fontanili; e anche quella dei membri del collegio sindacale, tra cui l’ex presidente Luca Golfieri.

La Procura aveva ordinato una consulenza tecnica, all’esito della quale è emerso che le condotte tenute dagli indagati non avevano aggravato il dissesto societario in cui già versava la Reggiana calcio: è emerso che si era invece trattato di operazioni normali e lecite.

Il gip Ramponi ha dedicato parte della sua analisi all’operato dei coniugi Piazza, la cui epoca di conduzione si concluse con la messa in liquidazione della società nel luglio 2018, a cui seguì, nel dicembre dello stesso anno, il fallimento. Non è stato ravvisato il dolo perché, nella sostanza, le loro iniezioni di liquidità avevano lo scopo di salvare la realtà granata: è emerso che non avevano alcuna intenzione di danneggiare i creditori. Nell’ordinanza del gip si rileva che, dai verbali del consiglio di amministrazione granata, emergeva che non c’era possibilità di continuità aziendale: secondo il consulente della Procura, le immissioni di denaro dei Piazza, seppur ingenti, non potevano saldare i debiti granata, troppo alti. La coppia americana lasciò la Reggiana calcio suscitando grandi polemiche, ma questo verdetto giudiziario può almeno togliere i dubbi (forse non per tanti tifosi) sulla correttezza del loro operato riguardante la gestione del patrimonio, così come per gli altri ex amministratori.