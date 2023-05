Crack Unieco, Aco liquida 130 milioni ai creditori

La complessa vicenda di Unieco Soc. Coop, la cooperativa di costruzioni in liquidazione coatta amministrativa dal 2017, è giunta a un punto di svolta grazie al lavoro del Commissario Dottor Corrado Baldini e al supporto di Arrow Credit Opportunities (ACO SPV).

ACO SPV, infatti, mediante 14 diverse operazioni di cessioni di crediti concluse con altrettante controparti, ha acquistato il 100% dei crediti vantati dal sistema bancario nei confronti della procedura Unieco, per un valore nominale dei crediti pari a circa 350 milioni di euro.

A seguito di tali acquisizioni, ACO SPV ha definito in via transattiva un complesso contenzioso in essere tra la procedura e i creditori, rendendo così possibile l’effettuazione di un riparto parziale rilevante, pari ad oltre 130 milioni di euro. Tale riparto, effettuato a seguito dell’autorizzazione degli organi della procedura, ha previsto pagamenti in favore di tutti i creditori concorsuali, tra cui operatori dell’indotto locale, dipendenti, fornitori, erario.

Europa Investimenti ha agito in qualità di advisor di SGT ACO Umbrella Fund, fondo gestito da Sagitta SGR – che ha il ruolo di sole-noteholder del veicolo di cartolarizzazione ACO SPV – e Zenith Service è intervenuta come Corporate Servicer e Master Servicer del veicolo.