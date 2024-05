Craxi, Graham e Della Vedova: "Non siamo solo una lista di scopo" Affollata Sala Grasselli alla Camera di Commercio per presentazione progetto politico liberal-democratico di Stati Uniti d’Europa. Lista alleata Psi, +Europa e ItaliaViva. Bobo Craxi: "Obiettivo di unire europeisti con visioni coerenti". Candidato capolista Nord-Est alle Europee: "Difendere l’Europa dall'infiltrazione russa". Benedetto Della Vedova: "Essere esempio di crescita e libertà in Europa". Altri interventi di candidati nella circoscrizione Nord-Est per Bruxelles.