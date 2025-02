Creatività e neuroscienze, la mostra

E’ stata inaugurata ieri mattina, all’ex macello comunale di Novellara, la mostra ‘Arte e vita’, che unisce il mondo dell’arte alle neuroscienze. Protagonista è il dottor Marco Ruini, medico chirurgo, specialista in Neurologia e in Neurochirurgia, direttore del Centro Medico Anemos di Reggio Emilia. Ma è anche autore di romanzi e raccolte di poesie, direttore della rivista "Anemos". Subito dopo il taglio del nastro tricolore, il sindaco Simone Zarantonello ha consegnato a Ruini una targa per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Novellara. L’esposizione proseguirà fino al 2 marzo e tanti saranno in questo periodo i momenti di incontro e conferenze, che saranno ospitate negli spazi dell’ex macello. Insieme alla mostra sono inoltre previste conferenze su arte, collezionismo e presentazione di libri.