Creatività under 35 in piazza Casotti. Tutti gli appuntamenti di ’B.û.s.’

Siete pronti a vivere una delle serate più stravaganti e anticonvenzionali dell’estate? Proseguono stasera gli appuntamenti di ‘B.û.s. - bastava uno spazio’, la nuova rassegna estiva ideata e promossa dall’assessorato Cultura e Giovani del Comune, che anima piazza Casotti con sei serate dedicate alla creatività e all’espressione giovanile under 35. Una preziosa occasione rivolta ai giovani per portare nello spazio pubblico la propria arte attraverso sguardi e linguaggi contemporanei.

· Per la quarta serata, in programma oggi dalle 20 (ingresso libero), sono attesi gli amati ‘Digital Freaks’, la community di innovazione digitale nata nel 2021, durante il primo percorso d’incubazione d’impresa a impatto sociale, promosso da Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, che si propone di diffondere la cultura digitale, mettere in rete conoscenze sociali, economiche e tecnologiche e sviluppare competenze innovative, orientate all’inclusione e al riuso etico. I Digital Freaks proporranno il laboratorio ‘Meme vs fake news: tra risate e manipolazione’, un viaggio per conoscere meglio due aspetti centrali della comunicazione: i meme, protagonisti di risate e campioni di condivisioni sui social, e le fake news che disorientano e creano divisione online. Un’occasione per comprendere e, insieme, imparare a difendersi con ironia tra creatività, consapevolezza e pensiero critico.

· Seguiranno i ‘Por.Po.Ra’ con ‘Gara di bugie’, uno spettacolo teatrale in chiave ironica con protagonisti due bugiardi che si sfideranno a colpi di menzogne, per ottenere il favore del pubblico. Creatività, improvvisazione e utilizzo della retorica saranno gli strumenti con cui ribaltare le situazioni che si presenteranno. Al pubblico l’arduo compito di decretare il vincitore.

· A chiudere la serata, l’evento ‘Afasia 2.0 - Psicologia e danza’. Chi è affetto da afasia vive spesso all’ombra della società. In questa performance la danza, attraverso una serie di pratiche guidate, diventerà il linguaggio tramite cui esplorare e comunicare il proprio mondo interiore, le proprie emozioni, il proprio corpo; un potente mezzo espressivo e strumento terapeutico. I prossimi appuntamenti della rassegna, tutti a ingresso libero, sono in programma sabato 13 e giovedì 18 settembre. Maggiori informazioni: https://www.comune.reggioemilia.it/vivere-reggio-emilia/eventi/b-u-s-bastava-uno-spazio.