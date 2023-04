Credem, +23,4% e dividendi per gli azionisti

L’Assemblea degli azionisti di Credem, presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato il bilancio 2022. Il periodo, in particolare, si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 317 milioni di euro, dopo aver spesato oltre 60 milioni di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà. Il risultato è in crescita del 23,4%. Il Gruppo ha confermato la solidità patrimoniale e qualità dell’attivo che, unitamente all’elevata redditività raggiunta con una forte diversificazione delle fonti di ricavo, hanno consentito di distribuire un dividendo pari a 0,33 euro per azione (+10% rispetto al 2021). Il monte dividendi complessivo ammonta quindi a 112,3 milioni di euro. La cedola sarà messa in pagamento a partire dal 17 maggio 2023 con stacco il 15 maggio 2023 e record date il 16 maggio 2023. "Abbiamo vissuto un anno senz’altro ricco di sfide", ha dichiarato Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Presidente Credem, "in cui il Gruppo ha confermato ancora una volta la propria capacità di generare valore e di trasferirlo anche alla collettività, mantenendo redditività, solidità ed efficienza ai vertici del sistema. Il mondo attorno a noi sta cambiando velocemente", ha proseguito Zanon, "ed altrettanto velocemente stanno mutando ed evolvendo le esigenze delle persone che cercano sempre di più, anche nell’ambito bancario, realtà portatrici di valori di ampio respiro, che vadano al di là della tutela del risparmio e del sostegno a famiglie ed imprese".