Credem, avanti col piano assunzioni: "Obiettivo 400 inserimenti nel ’25"

Nel periodo gennaio/aprile Credem ha fatto registrare 156 assunzionia, segnando un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

"L’obiettivo per il 2025 è 400 nuovi inserimenti – si legge in una nota – con un incremento di oltre il 30% rispetto al dato medio delle assunzioni degli ultimi 5 anni. Tale strategia si inserisce in un percorso di crescita costante: dal 2020 ad oggi, Credem ha infatti creato oltre 1.400 posti di lavoro, con un incremento dell’organico del 11,7%".

Commenta Angelo Campani, direttore generale del Gruppo bancario reggiano: "Il valore più grande del Gruppo Credem risiede nelle nostre persone, che da sempre dimostrano di saper rispondere efficacemente alle diverse evoluzioni del mercato e ai cambiamenti sociali e geopolitici che negli ultimi anni hanno interessato anche la nostra industria. Il nostro impegno è investire nel loro talento, nel benessere e nella crescita professionale, offrendo al contempo strumenti all’avanguardia per supportare le capacità. Siamo fermamente convinti che la strada da percorrere sia una sana integrazione tra il valore umano e le nuove tecnologie per poter affrontare le sfide del futuro e garantire un servizio sempre eccellente ai nostri clienti", ha concluso Campani.

In particolare, i nuovi assunti saranno destinati principalmente alla rete di filiali distribuite in tutta Italia di Credem, il virtual contact center, struttura dedicata all’assistenza telefonica e online della clientela, il rafforzamento della rete di Private Banker e assistenti dedicati ai clienti con grandi patrimoni di Credem Euromobiliare Private Banking e il potenziamento delle aree del Gruppo che si occupano di Information Technology (IT) e della struttura di Risk Management.

Le assunzioni per l’ambito IT sono indirizzate principalmente verso neolaureati ed esperti in ambito informatico, analisti, sviluppatori e project manager, ruoli dedicati in particolare a laureate e laureati in ingegneria, matematica, informatica, fisica, statistica (cosiddette lauree Stem), per un focus sull’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale di prodotti e processi interni rivolti al cliente.