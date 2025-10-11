Credem e Nomadi insieme per il ventilatore polmonare

Presentato ieri mattina presso la sala del reparto di Cardiologia dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, alla presenza di medici e autorità, un nuovo apparecchio che supporterà l’attività della rianimazione dell’ospedale montano il cui acquisto è stato sostenuto da Credem e dal gruppo musicale dei Nomadi. Credem ha scelto di supportare il settore a più alta intensità assistenziale dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti con la donazione dei fondi necessari all’acquisto di un ventilatore polmonare di ultima generazione di marca Hamilton. La banca e il gruppo musicale dei Nomadi hanno sostenuto l’acquisto dell’apparecchiatura in occasione del grande concerto organizzato nel mese di luglio dello scorso anno a Castelnovo Monti a cui hanno assistito gratuitamente oltre 1.500 ospiti. Presenti alla consegna il Presidente di Credem Lucio Igino Zanon di Valgiurata ed il Direttore Generale dell’istituto Stefano Morellin e anche Beppe Carletti tastierista dei Nomadi. L’apparecchiatura dispone di un ampio display da 17 pollici che ottimizza il monitoraggio efficiente dei parametri vitali insieme all’esito progressivo delle terapie somministrate. "Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo tangibile alla comunità inaugurando questo importante strumento – ha dichiarato Lucio Igino Zanon di Valgiurata, presidente Credem –, ringrazio l’Ausl di Reggio Emilia per averci aiutati ad identificare una modalità concreta attraverso cui sostenere una realtà importante come l’Ospedale Sant’Anna". Ha aggiunto Zanon: "I Nomadi ci hanno affiancati con entusiasmo in questa iniziativa. Per Credem, la vicinanza alle esigenze del territorio e sostenere iniziative come questa, in linea con il nostro purpose, conferma l’impegno attivo per il benessere della collettività. Voglio anche ricordare Angelo Campani, il direttore generale della nostra banca prematuramente scomparso, che aveva fortemente voluto e creduto in questo progetto. "Siamo particolarmente riconoscenti nei confronti di Credem che con questo gesto di grande generosità incoraggia il nostro impegno nell’offrire in ogni sede ospedaliera della provincia– ha detto il Direttore generale Davide Fornaciari – importanti dotazioni tecnologiche all’altezza dei progressi che gli standard delle cure raggiungono nel corso del tempo". Il sindaco di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari ha ringraziato tutti coloro che collaborano, in modo diverso, al miglioramento delle prestazioni ospedaliere, in particolare la Direzione Credem e il gruppo musicale dei Nomadi.

Settimo Baisi