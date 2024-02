Credem e Sace supportano le Pmi

Sace e Credem rinnovano la loro collaborazione con una nuova partnership destinata a supportare le imprese italiane, soprattutto Pmi, nella crescita sui mercati globali, nell’innovazione tecnologica e nella digitalizzazione, negli investimenti in infrastrutture, nel supporto alle filiere ed all’imprenditoria femminile. Tale strumento può essere utilizzato per finanziare lo sviluppo di opere ed investimenti in Italia ed all’estero, favorire l’acquisizione all’estero di rami d’azienda o partecipazioni societarie e per sostenere alcune esigenze di capitale. "Mettere a disposizione degli imprenditori la liquidità e il supporto necessari per investire sulla crescita della propria impresa è il nostro modo per prenderci cura del loro benessere. Lo facciamo semplificando l’operatività quotidiana, anche grazie a strumenti come la nuova Garanzia Futuro di Sace", ha dichiarato Maurizio Giglioli, responsabile direzione marketing strategico e pianificazione di Credem.