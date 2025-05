Credem e Sace unite per aiutare gli investimenti

Credem annuncia il lancio del nuovo finanziamento con Garanzia "Sace Growth", uno strumento nato dalla consolidata collaborazione tra Credem e il gruppo assicurativo-finanziario Sace per fornire un sostegno concreto alle imprese che investono in infrastrutture, crescita, transizione ecologica e digitale, oltre a rafforzare le rispettive offerte ed il loro impegno a sostegno delle imprese italiane, anche sui mercati internazionali.

Garanzia Growth di Sace è la nuova soluzione digitale che include l’intera offerta di garanzie per importi fino a 50 milioni di euro, rilasciate previa due diligence e dedicate a tutte le imprese che non si trovino in situazioni di stress, mirando a supportare, con una copertura del 70%, il finanziamento destinato a investimenti e necessità di capitale circolante.

"Questo nuovo strumento - dichiara Claudio Olivi, responsabile prodotti di finanziamento per le imprese di Credem - conferma l’impegno di Credem a supportare concretamente le imprese italiane nel loro percorso di crescita e innovazione".

