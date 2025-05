Credem, il dividendo sale a 0,75 euro

L’assemblea degli azionisti di Credem ha approvato il bilancio 2024. I risultati raggiunti consentono la distribuzione di un dividendo pari a 0,75 euro per azione, in crescita di oltre il 15% rispetto a 0,65 euro del 2023, in pagamento dal mercoledì 21 maggio 2025, con data di stacco della cedola lunedì 19 maggio 2025 e record date martedì 20 maggio 2025. Il monte dividendi complessivo ammonta a 255,8 milioni di euro, oltre 750 milioni negli ultimi cinque anni.

Nel corso del 2024, il Gruppo ha acquisito circa 181 mila nuovi clienti(4) (+6,5% nuovi clienti raggiunti rispetto allo stesso periodo del 2023) e sono stati depositati presso l’istituto oltre 4,7 miliardi di euro di nuovi patrimoni dei clienti.