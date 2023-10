Credem ospita. Michelangelo Pistoletto

Il Gruppo Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo, ospiterà sabato 14 ottobre alle ore 18 la presentazione del libro del maestro dell’Arte Povera Michelangelo Pistoletto “La formula della creazione” (Cittàdellarte Edizioni, 2022) presso l’auditorium Credem, in via Emilia San Pietro 6 a Reggio Emilia. L’evento è inserito nell’ambito delle iniziative promosse dalla banca per la prima edizione di “E’ Cultura”.