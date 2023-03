Credem tra le più solide d’Europa L’utile netto vola: 317 milioni di euro

Il Gruppo Credem conferma i risultati consolidati del 2022. L’utile netto si attesta a 317 milioni di euro, in crescita del 23,4% rispetto all’anno precedente. Il dividendo proposto pari a 0,33 euro per azione, +10% rispetto all’anno scorso per un ammontare complessivo di 112,3 milioni di euro, oltre 340 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Un gruppo che si mantiene tra i pià solidi a livello europeo tra le banche commerciali. Da segnalare anche che il 18 febbraio scorso il canale private banking di Credito Emiliano è confluito in Credem Euromobiliare Private Banking creando il polo di riferimento del Gruppo nella gestione dei grandi patrimoni con oltre 39 miliardi di euro di masse.

Numeri importanti che il Cda di Credem, sotto la presidenza di Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato ieri, confermando integralmente i dati preliminari comunicati lo scorso 6 febbraio. "Anche nel 2022 il Gruppo è stato in grado di crescere adattandosi velocemente al contesto incerto", ha dichiarato Angelo Campani, direttore generale di Credem. "Questo è stato possibile grazie alla qualità delle nostre persone, alla loro abilità di fare squadra e al forte senso di appartenenza", ha aggiunto Campani. "Gli eccellenti risultati raggiunti, ottenuti anche attraverso un’importante diversificazione dei ricavi, ci permettono di guardare al futuro con fiducia. Continueremo ad investire con decisione per sviluppare le nostre linee di business con l’obiettivo costante di generare valore sostenibile nel tempo puntando su un modello organizzativo reattivo e flessibile", ha concluso Campani.

Il periodo, in particolare, si è chiuso con un utile netto consolidato a 317 milioni di euro, dopo aver spesato oltre 60 milioni di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà. Il risultato è in crescita del 23,4% rispetto all’anno precedente. Il Gruppo ha confermato la solidità patrimoniale e qualità dell’attivo che, unitamente

all’elevata redditività raggiunta con una forte diversificazione delle fonti di ricavo, consentono di proporre la distribuzione di un dividendo pari a 0,33 euro per azione (+10% rispetto al 2021). Il monte dividendi complessivo ammonta quindi a 112,3 milioni di euro. La cedola sarà messa in pagamento a partire dal 17 maggio 2023 con stacco il 15 maggio 2023 e record date il 16 maggio 2023. Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il prossimo 26 aprile.