"Crediti non riscossi per 4 milioni penalizzano i cittadini onesti"

"Quattro milioni di euro di crediti non riscossi dall’amministrazione comunale penalizzano i cittadini corretti". Lo scrivono i consiglieri d’opposizione di Alternativa Civica analizzando il bilancio di previsione 2023 dove aumenta il fondo che deve coprire i mancati pagamenti, arrivando a circa 2 milioni e mezzo di euro: "Il Fondo viene coperto dall’avanzo di amministrazione, impedendo i normali interventi di manutenzione di cui il nostro Comune ha bisogno", sottolinea la minoranza ricordando che la Corte dei Conti nella sua relazione annuale sulla finanza locale in Emilia Romagna ha dedicato alcune pagine a Sant’Ilario ribadendo carenze nell’attività di accertamento e riscossione dei tributi: "I crediti non riscossi dal Comune, considerando solo le entrate tributarie ed extratributarie, ammontano a quasi 4 milioni di euro. La voce più vecchia risale al 2005: 18 anni fa". La Corte scrive: "L’ente precisava le diverse scadenze degli interventi confluiti nel Fondo al 31 dicembre 2021, 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023, delle quali tuttavia non è stata rinvenuta evidenza negli schemi di bilancio". La magistratura, scrivono i consiglieri, raccomanda invece di "attuare tutte le pratiche per l’individuazione dei debitori e per il recupero del dovuto. Altrimenti si premiano sempre e solo i disonesti a scapito dei cittadini corretti. Ma anche quest’anno aumenterà il fondo per coprire i crediti che il Comune vanta e che potrebbero non essere mai incassati. Rette, multe, affitti, Tari che alcuni cittadini non hanno pagato negli anni e che il Comune non è stato in grado finora di incassare. Solo per la Tariffa rifiuti saranno posti nel fondo circa 79mila euro". Alternativa sottolinea che tale "logica non fa altro che penalizzare i cittadini, riducendo le effettive entrate del Comune, che potrebbero essere utilizzate per migliorare la qualità dei servizi". Quest’anno il Comune ha aumentato l’Irpef: "Ben 350mila euro di maggiore prelievo dalle tasche dei cittadini, altrimenti non si sarebbe potuto tenere il bilancio in equilibrio… Ma ci sono 4 milioni di crediti da riscuotere! È un’offesa ai cittadini che pagano tutto". La Corte ha segnalato che "una scarsa capacità di riscossione… rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell’ente".

Francesca Chilloni