Credito cooperativo e sfide future. Giovani in full immersion formativa

Cooperare per un mondo migliore. È questo il titolo del secondo Forum regionale dei Giovani Soci e Socie delle BCC dell’Emilia-Romagna, promosso dalla Federazione regionale del Credito Cooperativo, nell’anno internazionale delle cooperative, con il sostegno di FondoSviluppo. Una giornata di approfondimento, condivisione e sperimentazione sul campo, che ha riunito oggi ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia oltre 30 ragazzi e ragazze under 40, espressione delle nove Banche di Credito Cooperativo aderenti alla Federazione (Banca Centro Emilia, Banca Malatestiana, BCC Felsinea, BCC Romagnolo, BCC Sarsina, Emil Banca, La BCC ravennate forlivese imolese, Riviera Banca, RomagnaBanca).

Nel cuore di un luogo simbolo per la vita culturale e sociale della città – i Chiostri di San Pietro –, i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi sulla cooperazione come modello vincente di sviluppo per le comunità e i territori. Un percorso sviluppato grazie alla testimonianza della professoressa Vera Negri Zamagni e agli interventi di Pierlorenzo Rossi, direttore di Confcooperative Emilia-Romagna, che ha approfondito il tema della cooperazione in regione, e di Valentino Cattani, direttore generale della Federazione BCC Emilia-Romagna.

"Crediamo fortemente nel protagonismo delle nuove generazioni – commenta Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC Emilia-Romagna – e continuiamo a investire nella formazione, nel dialogo e nella partecipazione attiva dei nostri giovani soci e socie. Occasioni come il forum aiutano a rafforzare la rete regionale, a promuovere consapevolezza e senso di appartenenza e a far emergere nuove energie capaci di incidere positivamente nelle comunità. La cooperazione è, oggi più che mai, una risposta concreta alle sfide del nostro tempo: ambientali, economiche, sociali".