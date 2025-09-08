Crema troppo dolce. Scorpacciata Lenz

LENTIGIONE 3 CREMA 0
LENTIGIONE: Cheli, Bita, Miglietta, Nappo, Capiluppi (dal 19’ st Mele), Nava (35’ st Masini), Penta (27’ st Panigada), Pari (14’st Cellai), Battistello (19’ st’ Mordini), Nanni, Jassey. A disp.: Pagani, Alessandrini, Grieco, Iori, All. Pedrelli.
CREMA: Mainati, Azzali (14’ st Stambolliu, 20’ st Niculae), Cramignoli (14’ st Varisco), Latini, Arpini, Camilleri, Abba, Pavesi (43’ st De Maio), Diop, Mozzanica, Fenotti. A disp.: Ferrara, Vailati, Montemezzani, Serioli, Neci. All. Piccolo.
Arbitro: Framba di Torino (Marra e Bono di Torino).
Reti: st 4’ Battistello, 9’ Jassey, 13’ Pari.
Note: ammoniti Capiluppi, Battistello, Abba, Nava.
Buona la prima per il Lentigione che prima si scalda, poi si scatena, poi controlla: infatti il primo tempo termina 0 a 0, ma nei primi 15 minuti della ripresa l’attacco locale va in gol per ben tre volte e di fatto chiude la contesa.
Poi, con la gara in ghiaccio, ai ragazzi di Pedrelli non resta che controllare il gioco avversario e la vittoria netta è confezionata. Tre punti che danno tanta fiducia al Lentigione, già eliminato dalla Coppa Italia senza tanta fortuna.
La cronaca della gara contro il Crema, sicuramente destinato a faticare in questo campionato di Serie D, è praticamente a senso unico: nei primi minuti di gioco il Lenz ci prova con Nanni per quattro volte, ma imprecisione e portiere avversario gli dicono di no.
Il secondo tempo inizia sempre col Lentigione in avanti e Nanni al 3’ colpisce il palo. Finalmente al 4’ la gara si sblocca, con Battistello che si porta in area e di destro scavalca Mainati. Il gol del 2 a 0 arriva poco dopo: Battistello innesca Jassey che da posizione defilata insacca sul palo lontano.
Al 13’ Pari dal centro dell’area si fa trovare pronto sul cross di Miglietta e con un colpo sicuro sigla il 3 a 0. Al 70’ Penta colpisce il secondo legno della sua partita e il risultato non cambia più.
I primi tre punti sono in carniere.