Cremonini, 40 ricollocamenti a Piacenza

Una quarantina di dipendenti Inalca, da ieri, sono operativi allo stabilimento di Piacenza. È il primo dato sul ricollocamento dei lavoratori del gruppo Cremonini che letteralmente dal giorno alla notte hanno visto la ’loro’ azienda finire in macerie.

Il numero totale di lavoratori coinvolti da questo disastro si aggira attorno ai 400. Lato Inalca, si calcolano 110 dipendenti più altri 100 della società ’satellite’ Ges.Car, impegnati con contratto per l’industria alimentare, oltre a un altro centinaio di dipendenti di Fabbrica del Lavoro srl, che gestivano la piattaforma Inalca con contratto di logistica in appalto. Quanta Stock&Go coordina addetti Transcoop e Coopservice nelle operazioni di magazzino o nei trasporti, e ha come cliente di riferimenti Cirfood: nello stabilimento andato in fiamme erano operativi dai 5 ai 10 impiegati più una settantina di dipendenti Coopservice. Chiudono il quadro altri contratti d’appalto più piccoli, in settori di manutenzione o pulizie.

La possibilità di un ricollocamento dei lavoratori a Piacenza o Pegognaga si era già ventilata nelle ore immediatamente successive all’incendio; ieri il dato condiviso dal gruppo Cremonini sui primi quaranta dipendenti tornati operativi nella Piacentino. In assenza di altri appalti già attivi, per i dipendenti la cui ricollocazione non è così agile sono stati smaltiti alcuni giorni di ferie arretrate fino a oggi. "Dalla prossima settimana – hanno detto i sindacati – dovrebbero già essere coperti dagli ammortizzatori sociali". Domani dalle 15 alle 18 l’azienda Inalca incontrerà i lavoratori in un’assemblea, anche per definire i criteri della cassa integrazione.