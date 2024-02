"Crepe e avvallamenti sull’asfalto. Non c’è sicurezza stradale"

Proteste a Brescello per le condizioni di alcuni tratti di strada, di competenza della Provincia, fra Brescello e Lentigione, sull’ex Statale 62 della Cisa. Alcuni cittadini hanno inviato una comunicazione formale agli uffici provinciali, documentando la situazione con diverse fotografie. Ma finora non risultano essere arrivare risposte in merito.

"Il primo tratto su cui puntare l’attenzione – dicono i cittadini – è quello all’altezza dell’incrocio con strada Ponte Alto in direzione Brescello, il secondo è quello che parte dello stesso incrocio, con direzione Lentigione. Si nota la presenza di profonde crepe (di 3-4 cm di profondità) e avvallamenti nell’asfalto che rappresentano grave pericolo per la sicurezza dei veicoli in transito. Ci preme sottolineare quanto la situazione sia veramente poco sicura, soprattutto per i conduttori di veicoli a due ruote, i cui mezzi, anche con un minimo avvallamento del manto stradale, diventerebbero ingovernabili. Capiamo le ristrettezze economiche che colpiscono anche gli enti come la Provincia di Reggio, ma riteniamo necessario intervenire prima che possa accadere il peggio".