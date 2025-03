Crepe nella colonna: transenne a Palazzo Ducale

Transennata un’area del cortile interno di palazzo ducale, in pieno centro a Guastalla, a causa di potenziale rischio di caduta di alcuni pezzi da una delle colonne che circondano il cortile e che sorreggono pure alcune antiche statue. Dopo la segnalazione di alcuni piccoli cedimenti, con crepe visibili a occhio nudo, è stato deciso di chiudere l’area sottostante al passaggio dei pedoni, per motivi di sicurezza. L’area è rimasta agibile, in quanto non sembrano esserci pericoli di stabilità generale. Ma sarà ora necessario intervenire per evitare che il cedimento possa svilupparsi ulteriormente, soprattutto sotto il peso della statua, al cui basamento si notano alcune crepe, con il rischio di caduta di pezzi della colonna. Al momento è stata chiusa al transito l’area sottostante la colonna interessata dal problema.