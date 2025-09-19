Cresce E80. E apre anche in Germania: "Un’intralogistica sempre più smart"

E80 Group, multinazionale specializzata nello sviluppo di soluzioni intralogistiche automatizzate per produttori di beni di largo consumo e centri di distribuzion nel mondo, annuncia l’apertura della nuova filiale in Germania: E80 GmbH. L’iniziativa rafforza la presenza del Gruppo nell’area ‘Dach’ (Germania, Austria, Svizzera), consolidando il percorso di espansione internazionale e potenziando le attività commerciali e di assistenza. La nuova filiale nasce con l’obiettivo di offrire un servizio più vicino e reattivo alle esigenze del mercato.

"E80 GmbH è espressione diretta della nostra visione: costruire un ecosistema globale capace di supportare le imprese nel percorso verso un’intralogistica sempre più intelligente, interconnessa e sicura, mantenendo elevate le performance. La filiale si integra in questa rete con l’obiettivo di offrire continuità operativa e flessibilità, accompagnando i clienti nella trasformazione digitale e nell’automazione dei processi", precisa Enrico Grassi, presidente di E80 Group. Con oltre 45 anni di attività a livello globale, E80 Group ha sviluppato un know-how distintivo e realizzato più di 450 stabilimenti integrati in diverse aree del mondo. "La nascita di E80 GmbH testimonia la nostra fiducia nel potenziale del mercato tedesco e il desiderio di contribuire all’evoluzione della logistica nell’area ‘Dach’", ha dichiarato Nicola Magrone, futuro general manager di E80 GmbH.