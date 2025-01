Cresce la rete della app Municipium, il filo diretto con le amministrazioni

I sei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia dal 1° gennaio mettono a disposizione dei cittadini ’Municipium’, l’app che può essere scaricata gratuitamente e consente di consultare informazioni sulla città e di inviare segnalazioni inerenti criticità del territorio o necessità di manutenzione su strade, marciapiedi, illuminazione e aree verdi.

A Baiso, Castellarano e Viano, che avevano già attivato il servizio, si sono ora aggiunti i Comuni di Scandiano, Casalgrande e Rubiera che contestualmente dismetteranno la vecchia piattaforma Rilfedeur. "Si tratta di un ulteriore e prezioso strumento per coinvolgere i cittadini nell’attività dei Comuni e nella cura degli spazi pubblici", dice Matteo Nasciuti, sindaco di Scandiano con delega a servizio informatico associato e transizione digitale nella giunta dell’Unione.

Municipium può essere scaricata da App Store o da Google Play facendo attenzione, al primo accesso, a scrivere il nome del proprio Comune nel campo ‘Lista comuni attivi’.

Una volta installata sul proprio smartphone permetterà di trovare informazioni su luoghi, eventi, notizie, info utili e mappe interattive, di partecipare a sondaggi, inviare segnalazioni su eventuali disservizi. Municipium non è uno strumento per la gestione delle urgenze in termini di soccorso, pronto intervento o disagio personale.

m. b.