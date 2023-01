Cresce l’attesa per ’Al Castlein’

Il Carnevale Al Castlein di Castelnovo Sotto è ormai imminente. Da mesi i volontari delle varie scuderie stanno preparando i grandi carri allegorici e le mascherate, ovviamente nel più "stretto riserbo" sugli argomenti trattati, che saranno svelati solo la serata del 27 gennaio, ai capannoni di via Prati Landi, in occasione del tradizionale incontro illustrativo della festa, che prevede le sfilate nelle quattro domeniche di febbraio, in centro a Castelnovo Sotto. Ma è già stato svelato il manifesto d’autore che accompagnerà l’edizione 2023 della storica festa allegorica.

Ancora una volta, così come accade da diversi anni, gli organizzatori dell’associazione del Castlein hanno affidato la creazione del disegno del manifesto agli studenti del liceo artistico Chierici di Reggio.

Quest’anno l’opera scelta per il manifesto è stata realizzata da Jacopo Frignani, della classe 5ª F, il quale ha saputo valorizzare tutti gli aspetti folcloristici della manifestazione.

Dopo un anno di sospensione forzata e l’edizione 2022 in tono minore rispetto alle feste di maggior successo, gli organizzatori del carnevale di Castelnovo Sotto sperano per il prossimo febbraio di poter assistere a quattro domeniche di grande spettacolo, magari con il meteo favorevole a portare a Castelnovo Sotto il pubblico delle grandi occasioni.

Un’anteprima della festa si è avuta, come tradizione, nella serata di San Silvestro, con la conferma delle date delle sfilate allegoriche, annunciate in occasione del falò del grande fantoccio in cartapesta, che rappresenta l’anno vecchio che se ne va, salutando pure quello nuovo che arriva. Gli organizzatori hanno bruciato il Vecchione, alla presenza di centinaia di persone di ogni età.

