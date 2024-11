Cresce l’attesa per Elio Germano

Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’Oro della Resistenza a Reggio, è in programma la proiezione di "Berlinguer. La grande ambizione", racconto autobiografico del leader dell’ex Pci.

In visione oggi alle 16, 18,15, 20,30, domani alle 18,45 e 21, domenica alle 16, 18,15 e 20,30, venerdì 8 novembre alle 21, sabato 9 alle 18,45 e 21, mentre domenica 10 la proiezione sarà alle 16 (con la presenza come ospiti del regista Andrea Segre insieme all’attore Elio Germano), alle 18,45 e alle 21.

Primi anni Settanta. Enrico Berlinguer assiste al tramonto dell’ideologia di Salvador Allende e delle speranze del popolo cileno, soffocate dal regime di Augusto Pinochet. Questo rafforza ulteriormente in lui la convinzione di trovare una via democratica al Socialismo in Italia, al netto delle ingerenze statunitensi. Non lo ferma nemmeno l’attentato di cui è vittima in Bulgaria: la sua idea è quella di "trasformare l’intera struttura economica e sociale" del Paese, ponendo fine allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, in particolare quello dei datori di lavoro sui lavoratori. Il Partito Comunista Italiano del quale è segretario, anche grazie al suo carisma di leader, cresce in percentuale nei sondaggi e alle urne, ma Berlinguer sa di non poter accedere al governo se non attraverso un’alleanza fra le forze popolari antifasciste, ovvero quelle comuniste, socialiste e cattolico-progressiste, unite verso "un’orizzonte chiaro di stabilità".

Ma l’idea del compromesso storico segnerà la fine dell’ascesa alla gestione della cosa pubblica del Pci e determinerà il tragico destino di Aldo Moro…