Cresce l’attesa per l’opera rock ’Tommy’ Il ricavato va in beneficenza

Domani alle 20,30 al teatro Ariosto l’opera rock "Tommy" proposta da The Rock Orchestra Ensemble, con il ricavato a favore del progetto Casa Domani della Fondazione Durante e Dopo di Noi, che si sta sviluppando al Villaggio Foscato. Ancora alcuni biglietti disponibili in prevendita (al costo di 25 euro) al botteghino del Valli o sul sito Vivaticket. "Tommy" è la trasposizione in forma di musical del concept album omonimo degli Who, una delle maggiori rock band di tutti i tempi con oltre cento milioni di dischi venduti. La vicenda racconta di un ragazzo nato al termine della seconda guerra mondiale, che diviene sordo, cieco e muto a causa dell’omicidio dell’amante della mamma da parte del padre, un aviatore britannico creduto morto e tornato tardivamente dal fronte.