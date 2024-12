Crescerà la zona sportiva a Boschi di Puianello

Incrementare e differenziare l’offerta di impiantistica sportiva sul territorio: è l’obiettivo di un’asta pubblica con cui il Comune intende alienare un suo terreno situato a Boschi di Puianello, tra via Goya, via Di Vittorio e via Taddei in prossimità della zona sportiva esistente, dove già esistono la palestra e il campo da calcio. L’amministrazione fa sapere che la finalità è di potenziare l’offerta sportiva "con nuovi impianti realizzati da privati e di investire le risorse finanziarie nel potenziamento dell’area sportiva pubblica esistente". Un obiettivo esplicitato anche in una delibera di Consiglio comunale, approvata il 24 ottobre. C’è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 18 dicembre per presentare domanda per concorrere all’assegnazione: i terreni saranno concessi in diritto di superficie per 27 anni (prorogabili fino a 40), partendo da una base d’asta di 202.500 euro.