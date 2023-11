Crescere nel mondo sempre più digitale: il ciclo di incontri

"Discorsi digitali" è un ciclo di incontri gratuiti per famiglie, con l’obiettivo di imparare a condividere le nuove tecnologie con i propri figli. Stasera alle 20,30alla scuola dell’infanzia Filastri di via Roma, l’ingegnera ed insegnante Giulia Dall’Aglio analizzerà un tema scottante: l’utilizzo del digitale influenza lo sviluppo funzionale dei bimbi? (Posti limitati, per partecipare: lab@chiostrisanpietro.it)