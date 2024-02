Crescono ancora i contratti previsti. Ecco chi si cerca di più

Dopo il calo di gennaio (-4,4%) torna a salire il numero dei contratti previsti da parte delle aziende di Reggio Emilia in queste settimane e nei prossimi mesi. Secondo la Camera di commercio, infatti, a febbraio saranno 4.160 i nuovi contratti stipulati, in aumento del 3,7% rispetto a febbraio 2023. La crescita dovrebbe poi continuare anche a marzo e aprile (con un risultato superiore del 5,2% a quello dello scorso anno) fino a 12.000 nuovi contratti. In dettaglio le imprese che assumeranno rappresentano il 17% sul totale e riserveranno il 38% dei posti a giovani. Crescono però le difficoltà degli imprenditori nel reperimento delle figure desiderate, che nel 2023 interessavano il 53% delle aziende e oggi il 58%. I contratti proposti sono per il 72% rappresentati da lavoro dipendente (21% tempo indeterminato, 44% determinato e 7% di altro tipo, tutti in crescita) e per il 28% da forme “flessibili” (21% somministrazione o interinali e 6% di collaborazione, partite Iva e altri). I primi cinque settori di attività per entrate programmate nel mese di febbraio sono i servizi di alloggio e ristorazione e turistici, le industrie meccaniche ed elettroniche, il commercio, le industrie metallurgiche e i servizi alle persone. Le tre professioni più richieste in assoluto sono gli addetti nelle attività di ristorazione, gli addetti alle vendite e i conduttori di veicoli a motore.