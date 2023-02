Crescono le imprese gestite da donne

Crescono le imprese artigiane femminili nel reggiano. Al 31 dicembre 2022 erano 9.386 le imprese gestite da donne nella nostra provincia, pari al 19% di tutte le aziende reggiane. Rispetto a dodici mesi fa, sono aumentate di un +0,6% (pari a 59 imprese in più), a fronte di un +0,9% raggiunto dal totale delle imprese del territorio di Reggio e provincia.

Negli ultimi sei anni (2016-2022) si sono aggiunte 422 imprese femminili in più, pari a un +4,7%: "Una performance brillante, se confrontata con il -0,2% delle imprese totali reggiane". È quanto emerge da un’indagine dell’ufficio studi di Lapam-Confartigianato in occasione della Convention 2023 di Donne Impresa Confartigianato, dal titolo ‘Femminile, impresa di valore’ e di scena a Roma. La dinamica positiva delle imprese femminili, emerge dall’indagine, è trainata dai settori dei servizi alle imprese e alle persone, nei quali "la componente femminile nell’imprenditoria è alta" con "trend brillanti di crescita sia nel breve che nel lungo periodo".

Dando uno sguardo ai nostri ’vicini’ emiliani di confine, a Modena invece il numero è calato. Più di una impresa modenese su cinque al 31 dicembre scorso era gestita da donne, pari a 13.972 imprese femminili attive (il 21,8% del totale). Rispetto a 12 mesi fa, a Modena si contano 79 imprese femminili in meno, pari ad un calo dello 0,6% (in linea con il -0,5% riferito al totale imprese). Negli ultimi sei anni (2016-2022) si sono aggiunte 30 imprese femminili modenesi, pari ad un aumento del +0,2% (in controtendenza rispetto al -3% registrato dalle imprese complessive della provincia).