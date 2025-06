"Crescono le spese ma non i salari"

Per Maurizio Fajeti, l’aumento della Tari "è un disastro, perché ultimamente aumentano tutte le spese a causa della grande inflazione, ma gli stipendi e le pensioni sono gli unici a rimanere sempre uguali". Il confronto col passato è indecoroso, a suo dire: "Prima eravamo dei signori, ora invece ci stiamo impoverendo e il futuro non so come sarà, mi auguro cambi qualcosa per i più giovani". Sul tentativo di ammortizzazione dei costi da parte del Comune invece, Fajeti: "La gestione finanziaria del Comune è discutibile. Le strade fanno schifo, la criminalità è dilagante e spendono soldi per eventi discutibili. Capisco il rincaro della vita, ma gli investimenti devono essere comprensibili".