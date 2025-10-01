Criminalità e degrado, l’allarme. È scontro in Consiglio comunale

La situazione di degrado in centro, favorita dall’azione di gruppi di giovanissimi che, anche in piena notte, usano i luoghi pubblici come fossero proprietà privata, tra musica ad alto volume, disturbo, schiamazzi e urla, offese a chi cerca di riportarli alla ragione, fino a partite di calcio in piazza, senza curarsi del disturbo ai residenti. Un argomento planato anche al consiglio comunale dell’altra sera, attraverso un’interrogazione delle opposizioni di centrosinistra. Proprio le opposizioni hanno contestato all’amministrazione pubblica locale di essere "immobili" di fronte al problema. Mentre il sindaco Marino Zani ha ribattuto, segnalando come la questione sia al centro dell’impegno, coordinato con le forze dell’ordine, così come rispetto al passato "anche la videosorveglianza risulta potenziata in paese". Proprio la videosorveglianza, inoltre, ha permesso di individuare i presunti responsabili di un recente abbandono di una notevole quantità di rifiuti nell’area esterna dell’isola ecologica di Cadelbosco Sotto, già in passato teatro di simili episodi. Il tutto in attesa dell’avvento delle fototrappole, nell’ambito di un progetto più ampio di controllo del territorio. Si è parlato anche del Dup (Documento unico di programmazione) con la maggioranza a elencare i progetti per scuole, manutenzione, viabilità, decoro del paese… Ma con le opposizioni a definire questi progetti come troppo "generici", senza solide basi che possano garantirne una concreta realizzazione: "E’ un Dup vuoto, carente di progetti, che prevede solo quello che era stato pensato dalla precedente amministrazione", il commento delle minoranze.

E’ stata inoltre annunciata l’inaugurazione della nuova mensa scolastica di Cadelbosco Sotto: si è scelto di fissare il taglio del nastro per sabato prossimo, in occasione della tradizionale fiera della frazione. Non è mancato il dibattito sulle concessioni dei patrocini del Comune ad associazioni e iniziative. Così come non è mancato l’attacco di "Cadelbosco Libera" al voto favorevole di Cadelbosco alle nomine dei contestati vertici provinciali di Acer: "Avrebbero dovuto astenersi, dimostrando la natura civica di questa amministrazione".

Antonio Lecci