Criminalità e ordine pubblico, i sindaci incontrano il Prefetto

Situazione dell’ordine pubblico, rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e monitoraggio dei fondi del Pnrr. Sono stati alcuni degli argomenti affrontati nella prima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica itinerante del 2023, tenutasi mercoledì nella Bassa Reggiana, in municipio a Guastalla, con l’intervento dei sindaci dei 15 Comuni del territorio interessato (Boretto, Brescello, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Campegine), del questore Giuseppe Ferrari, dei comandi provinciale e locale dei carabinieri e della guardia di finanza.

Il prefetto Iolanda Rolli ha avviato una nuova modalità di contatto con i Comuni reggiani, prevedendo riunioni non solo a Reggio ma anche in provincia, prendendo come riferimento le sedi delle tre Compagnie carabinieri del territorio, tra la Bassa, la città capoluogo e l’Appennino.

Gli amministratori locali hanno evidenziato varie problematiche, tra cui quella legata alla devianza giovanile e il tema dell’integrazione delle comunità straniere. E’ emersa, in particolare, la necessità di monitorare con attenzione i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché "potrebbe richiamare le attenzioni della criminalità organizzata".

Antonio Lecci