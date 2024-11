Criminalità giovanile. Tre denunciati

Tre denunciati, chi per possesso di arma da taglio chi per possesso di droga. Questo l’esito dei controlli a Reggio nell’ambito dell’operazione di polizia condotta a livello nazionale contro crimnalità e devianza giovanile in trenta province e che ha portato complessivamente a 37 arresti. Ogni territorio ha organizzato un servizio chiamato ’Alto impatto’ nei punti della città considerati più a rischio, a Reggio i controlli si sono quindi intensificati nel periodo compreso tra il 27 e il 29 ottobre. I tre finiti nei guai a Reggio sono tutti maggiorenni. Uno è stato denunciato perché trovato con un coltello, gli altri due perché trovati con la droga. Un’operazione incentrata tutta sulla devianza giovanile. Sequestrati circa 100 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina. L’operazione ha interessato le province di Ancona, Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Campobasso, Caserta, Como, Fermo, Forlì-Cesena, Genova, Gorizia, Imperia, L’Aquila, Lecco, Messina, Milano, Monza-Brianza, Napoli, Novara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rieti, Siena, Terni, Trieste, Udine, Varese e Verona. In tutto sono state controllate, specie in aree di spaccio e della movida, 8.657 persone, di cui 2.514 minorenni. Controlli anche su 2.172 veicoli, 67 immobili e diversi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree delle stazioni ferroviarie, centri commerciali, ristoranti, bar, sale slot e scommesse. Sono scattate 161 sanzioni amministrative, in particolare per uso di droghe e somministrazione di bevande alcoliche a minori. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili ad atti di bullismo, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere.