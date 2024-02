Criminalità organizzata: "Spaccio e azzardo, organizzazioni nigeriane molto pericolose"

Associazioni criminali molto perilose costituite da nigeriani", attive in particolare nelle province di Reggio e Ferrara "nello sfruttamento della prostituzione, lo spaccio di droga e nel gioco d’azzardo". Parola di Giuseppe Amato, procuratore di Bologna, in un’audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Questi gruppi criminali, nel dettaglio, "a differenza delle mafie tradizionali – ha spiegato il procuratore di Bologna – si caratterizzano per le manifestazioni di violenza, finalizzate a controllare il territorio attraverso l’intimidazione". Nel suo resoconto, Amato ha sottolineato che in Emilia-Romagna non c’è solo la ‘ndrangheta, ma e’ presente anche la camorra, con strutture ‘autonome’ concentrate soprattutto in Romagna, che hanno potuto reinvestire capitali illeciti nel turismo, in particolare nella ristorazione e nel settore alberghiero. Amato ritiene particolarmente pericolose anche le associazioni criminali costituite da nigeriani, attive in particolare nelle province di Reggio Emilia e Ferrara, e in particolare nei settori di prostituzione, azzardo e spaccio di sostanza stupefacenti.

Per contrastare le infiltrazioni mafiose le prefetture della regione, in particolare quella di Reggio Emilia, hanno intensificato le misure interdittive: ne sono state emesse 266 nel 2022, dato che colloca l’Emilia Romagna al terzo posto dopo la Campania e la Calabria. Il procuratore di Bologna Amato ha fatto piu’ volte riferimento al maxi-processo Aemilia, contro la ‘ndrangheta, che si è concluso in Cassazione nell’ottobre del 2022, e che ha portato all’apertura di altri procedimenti collegati.

"Gli esiti giudiziari hanno consentito di fissare alcuni punti fermi, in primo luogo la dimostrazione del concetto della ‘mafia delocalizzata’, ormai un caposaldo del contrasto alla criminalità organizzata. Le autorità giudiziarie territorialmente competenti possono così perseguire i fenomeni d’infiltrazione dove questi si manifestano".

"Dai reati di danneggiamento, usura, minacce, lesioni e dalle intimidazioni si è passati nel tempo a quelli tipicamente economici" – ha precisato Amato –, come reati fiscali, bancarotta, strumentale, interposizioni fittizie. Sono reati che richiedono professionalità specifiche, il coinvolgimento di persone che non sono tipicamente inserite nella struttura associativa ma che diventano necessarie per perseguire certi risultati". Queste figure si muovono in quella che Amato chiama "zona grigia" e che il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha definito “borghesia mafiosa”, dopo l’arresto del boss Matteo Messina Denaro.

A chi gli chiede se l’infiltrazione mafiosa in Emilia Romagna sia aumentata, il procuratore di Bologna risponde: "Sicuramente è aumentato il contrasto. C’e’ un affinamento dell’infiltrazione, perché quando é di natura economica si può giovare dello strumentario che l’evoluzione tecnologica consente". E ha citato per esempio "i bitcoin, una delle modalita’ di reinvestimento" del denaro sporco.

E oggi alle 13.30 a Palazzo San Macuto è in programma l’audizione di Calogero Gaetano Paci, procuratore di Reggio.