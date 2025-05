Criminalità senza freni: "Che altro deve accadere prima di agire sul serio?"

Cos’ altro ancora deve accadere a Reggio? È la domanda posta senza mezzi termini dall’avvocato Giovanni Tarquini (Lista Civica per Reggio Emilia), un attimo prima di procedere a un breve ma consistente elenco degli ultimi episodi di criminalità o disagio alla sicurezza che hanno interessato la città.

"Un balordo che aggredisce e prende a badilate due persone in un quartiere residenziale della zona di via Settembrini, un giovane di origini marocchine accoltellato a seguito di una lite in zona Gardenia, un’aggressione con coltello e cacciavite in piazzale Marconi con sassi lanciati verso i militari prima che questi riuscissero a bloccarlo, un uomo di origini egiziane sfregiato al volto, con una bottiglia di vetro rotta, da un disgraziato che ha anche seminato il panico in tutta la zona stazione fermando persone e minacciandole, l’ospedale cittadino preso d’assalto di notte con furti e danneggiamenti (ne parliamo nella pagina a fianco, ndr)". Non ultimo, il rogo alla ex Enocianina in viale IV Novembre. "Per cause accidentali, certo – precisa Tarquini – ma in un’area notoriamente frequentata da persone in cerca di rifugio di fortuna, individuata come futura (e chissà quando) sede distaccata della polizia locale".

Altro che "“percezione“ sul tema della sicurezza in città, tacciata come tale dalla sinistra – rincara l’avvocato –. La situazione è chiaramente fuori controllo. Viene da domandarsi cos’altro ci si deve aspettare prima di passare ad interventi di ben altra natura". Tra queste, Tarquini cita controlli a tappeto, ordinanze contingibili e urgenti, "ben oltre le cosiddette ’zone rosse’, presidi di polizia anche presso l’ospedale e pattugliamenti di quartiere. "Ma è ormai evidente che il percorso e le scelte di questa amministrazione vanno in tutt’altra direzione, a scapito dei cittadini e delle persone per bene" conclude.

Al coro si unisce il coordinatore cittadino di Forza Italia, Luca Vezzani, secondo cui il tema della sicurezza "viene sistematicamente marginalizzato nelle discussioni del consiglio comunale dall’attuale amministrazione. Come se ammettere l’esistenza di un problema concreto equivalesse a cedere a una visione distorta della realtà". "In molte zone della nostra città si moltiplicano situazioni di degrado e insicurezza che continuano ad essere ignorate. Quartieri lasciati a loro stessi, spacciatori, gruppi di migranti irregolari privi di identità e di riferimenti. L’accoglienza – sottolinea – se non accompagnata da legalità, è solo un atto cieco".

Quanto all’iniziativa di un consiglio comunale presso l’istituto penitenziario, "pur lodevole nella sua intenzione di approfondire la conoscenza della realtà carceraria, non affronta la questione nella sua complessità – conclude Vezzani –. Le criticità più urgenti si manifestano nel nostro tessuto urbano, disgregato da anni di mancati investimenti e da politiche inefficaci. Serve responsabilità. O si torna alla realtà, o si continuerà a lasciare campo libero all’illegalità".