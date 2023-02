Reggio Emilia, crisi delle sale. Chiude il cinema dei Cappuccini

L'interno del cinema dei cappuccini

Reggio Emilia, 16 febbraio 2023 – “In un contesto generale che riguarda la crisi del consumo del cinema in sala, chiude anche il Cinema Cristallo di via Ferrari Bonini”. Così inizia l’amarissima nota dei frati cappuccini, che annunciano la chiusura di una sala attiva dal 1964 senza interruzioni e ristrutturata recentemente, nel 2010. Un luogo d’incontro e di produzione culturale amatissimo dai reggiani, che da oggi saranno un po’ più poveri. Una chiusura che, peraltro, interessa un quadrante della città già problematico per una serie di ragioni di sicurezza e di degrado (la vicina via Roma e il quadrante attorno a via Secchi).

Negli ultimi anni, la programmazione cinematografica e le attività della sala sono state gestite dall’Associazione Cattolica Esercenti Cinema dell’Emilia-Romagna, presieduta da Luigi Lagrasta, morto alla fine di gennaio. Un lutto che probabilmente può avere inciso sulla decisione.

“Nella nostra sala - affermano i frati - abbiamo proposto al pubblico il buon cinema, film di prima visione e rassegne di vario tipo, legate anche a progetti culturali. Purtroppo, come dichiarato da numerosi esperti e associazioni di settore, il mercato cinematografico italiano non sta recuperando i livelli pre-pandemici. Le ragioni sono diverse e vanno dalla concorrenza sempre maggiore dei servizi di streaming dalla parte dei fruitori, all’aumento dei costi e delle procedure di gestione dalla parte dell’offerta, passando anche da una minore attrattività delle proposte dalla parte della produzione. Sebbene da parte nostra ci sia stato il tentativo di ottenere finanziamenti pubblici e privati, non sono state trovate soluzioni che ci permettano di tenere aperto questo luogo culturale. Un sentito ringraziamento a chi ha gestito con passione e professionalità la nostra struttura”.