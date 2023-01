Crisi e ristori, summit con la ministra

L’obiettivo è molto chiaro, anche se non semplice da raggiungere: rilanciare la montagna, anche senza neve. E’ quanto sta provando a fare l’assessore regionale al Turismo e Commercio, Andrea Corsini il quale intende approfondire con i singoli singoli territori i problemi relativi a promozione, ricettività ed emergenza neve.

"Sulla montagna non siamo all’anno zero- afferma Corsini-. Investiamo mezzo milione all’anno in promozione, comunicazione e partecipazione alle fiere più importanti del settore. E quest’anno abbiamo già previsto un aumento del 30% per sostenere il turismo green, senza dimenticare che abbiamo rafforzato con 1 milione di euro di risorse regionali il fondo nazionale per gli investimenti di riqualificazione dei percorsi e i sentieri per camminatori e ciclisti.

Inoltre, insieme ad Apt, lanceremo per il 2023-2024 il nuovo progetto ‘Destinazione Appennino’ che sarà finanziato con 600mila euro l’anno proprio per spingere la montagna come vacanza attiva, esperienziale e di benessere lungo 365 giorni all’anno, non soltanto stagionale". Turismo in Appennino è quindi da vivere tutto l’anno secondo la ricetta del consigliere regionale Corsini che annuncia per il prossimo biennio 1,2 milioni di euro per lanciare la ‘Destinazione Appennino" quale premio per le strutture ricettive montane nel bando da 350 milioni di euro.

Mercoledì 11 gennaio ci sarà inoltre l’incontro con la ministra Santanchè. Sul tavolo vari temi e problemi: ristori, posticipo mutui e impianti tecnologici per superare l’emergenza neve.

A fronte della crisi che sta investendo le vacanze sullo sci in Emilia-Romagna per le temperature più alte mai registrate negli ultimi quarant’anni bisognerà cercare alternative. Un fenomen, purtroppo,che è stato registrato in modo particolare sull’Appennino tosco-ligure-emiliano dove gli impianti sciistici sono rimasti completamente fermi al palo, tra questi Cerreto Laghi e Ventasso Laghi dove permane un clima del tutto primaverile.

Sono molte le attività promosse dalla Regione che interessano il turismo in montagna, ha anche sostenuto molti eventi sportivi nel corso del 202 con diversi finanziamenti.

