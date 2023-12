Crisi Ems, due acquirenti interessati

Barlumi di luce in fondo al tunnel per la crisi industriale e finanziaria che attanaglia l’Ems Group: martedì si sarebbe conclusa positivamente la raccolta delle offerte vincolanti di acquisto.

I documenti presentati adesso sono sottoposti ad analisi e valutazione dal parte del commercialista Francesco Notari, l’esperto nominato nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi aziendale. Spetterà a lui predisporre una relazione e presentarla al giudice che si occupa del caso per ottenere una proroga delle misure cautelari. Il muro, cioè, che per ora separa i 300 milioni di rosso dalle procedure concorsuali.

L’esperto funge di fatto da mediatore tra l’impresa (detenuta dal fondo lussemburghese Xenon Private Equity VI), i creditori e i soggetti interessati all’acquisizione. Sono circa 250 dipendenti, di cui 200 in Val d’Enza ed una cinquantina negli stabilimenti di Fontevivo, nel parmense. Il colosso reggiano del packaging nella professionalità dei lavoratori e nei progetti sviluppati ha un know how difficilmente reperibile sul mercato, ma il passivo spaventa.

Nei giorni scorsi si era parlato di due possibili acquirenti "dalle spalle larghe": un gruppo industriale e un fondo di investimento. E sarebbero loro ad aver confermato l’interesse. Se nell’udienza del 13 dicembre il giudice deciderà per la proroga della protezione (potrebbe concedere altri 120 giorni), rimarranno congelati le azioni esecutive, i decreti ingiuntivi e le istanze fallimentari dei creditori e si procederà al tavolo negoziale aperto in Regione insieme ai sindacati (in primis Fiom Cgil) a pilotare l’uscita dalla crisi. Un esito che tutti si augurano, data anche la rilevanza a livello locale dell’indotto.

"L’amministrazione comunale - spiega l’assessore al Bilancio Stefano Ferri - segue costantemente l’evoluzione della situazione, in una continua interlocuzione con tutti gli organi della procedura. Va tutelato non solo l’assetto occupazionale, ma anche l’indotto, che in questo momento sta subendo in modo molto pesante, alcuna rete di protezione, la crisi di Ems".

Ems Group nasce nel 2018 con la fusione di quattro aziende leader nei settori movimentazione, pallettizzazione e stoccaggio di merci: le montecchiesi Emmeti (impresa nata negli anni Sessanta), Mectra, Logik e della parmense Sipac. Si aggiunse poi nel 2019 la Zecchetti, sempre di Montecchio. Il tutto sotto il controllo di Xenon Private Equity, che esprime anche l’attuale dirigenza aziendale.