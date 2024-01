Crisi Ems Group in Regione: "Incontro andato male"

Crisi Ems Group, forte disappunto dei sindaci e della Regione verso l’atteggiamento di totale segretezza che i vertici aziendali stanno tenendo sulle trattative in corso con l’unico potenziale compratore del colosso del packaging schiacciato dai debiti. Ieri mattina si è riunito nuovamente il tavolo regionale incentrato sulla tutela occupazionale e dell’indotto di Ems. Presenti Fiom Cgil e Fim Cisl con i propri funzionari, i sindaci di Montecchio e Fontevivo di Parma (dove ha sede uno stabilimento con 47 dipendenti), i manager Pagani e Casci a nome della proprietà (il fondo Xenon Private Equity IV), Francesco Notari, il consulente nominato nell’ambito della procedura negoziale.

"L’incontro è andato malissimo: i vertici Ems hanno fatto scena muta, non abbiamo ricevuto nessuna notizia in più rispetto a dicembre. Non hanno illustrato né il piano industriale, né presentato il compratore – sottolinea Mario Olivito, di Fim –. Non si sa nemmeno se la società che ha presentato un’offerta vincolate intenda davvero comprare o no. Di fatto hanno di nuovo preso tempo. Entro il 21, quando la procedura terminerà, dovranno scoprire le carte. Ma i tavoli non funzionano così, e il tempo non aiuta: le condizioni economiche di Ems peggiorano".

Tra le ipotesi che circolano, c’è quella che il potenziale compratore voglia affittare solo un ramo di azienda o creare una newco, lasciando in Ems i debiti. Tuttavia il tema vero non è cosa ma l’incognita sul come e con quali ricadute sui dipendenti: ed è questo che ha decisamente contrariato la Regione, ma anche il sindaco Fausto Torelli. Se le tredicesime (sia pur lillipuziane a causa degli ammortizzatori sociali attivati) sono state pagate, non si sa chi a fine dicembre dovrà pagare gli stipendi. E di fatto meno del 20% dei 250 dipendenti è al lavoro mentre gli altri sono a casa in solidarietà.

Oggi si terranno le assemblee sindacali, ma "in queste condizioni è difficile anche pensare di organizzare scioperi, chiedendo ai lavoratori di rinunciare anche al poco che ricevono".

La Regione è disposta a tendere un mano, ma solo se verrà riconosciuta parte integrante della trattativa: "Se l’azienda avrà bisogno di altri ammortizzatori sociali, se il nuovo proprietario chiederà contributi e fondi, dovrà per forza passare da Bologna e dal sindacato. Non si può pensare di estromettere tutti, e poi chiamare a cose fatte. Tra l’altro con il rischio che se l’unica offerta non soddisferà la necessità della prosecuzione del lavoro e la tutela dei lavoratori, si debba ricominciare da capo la trattativa. C’è qualcosa che non va".

Il tavolo si è sciolto con l’impegno di Casci e Pagani di coinvolgere maggiormente la Regione.