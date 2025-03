Crisi Meta System: oggi di nuovo sciopero

Tornano in sciopero i lavoratori reggiani di Meta System, società specializzata in sistemi elettronici per il settore automobilistico, da mesi al centro di una delicata vertenza per salvaguardare i posti di lavoro (450 i dipendenti a Reggio Emilia e circa 200 nella sede di Mornago nel Varesotto). Ne dà notizia la Cgil di Reggio Emilia.

I lavoratori e le lavoratrici – su proposta delle Rsu, della Fiom e della Uilm – hanno votato nelle assemblee sindacali dei giorni scorsi per riprendere lo sciopero da lunedì 17 marzo.

"Lo sciopero è a tempo indeterminato – scrivono in una nota sindacale – e la sua conclusione ci sarà solo su decisione dei lavoratori in assemblea e quando avremo ottenuto risultati concreti". Oggi oltre allo sciopero è previsto un presidio davanti alla sede dell’azienda.