Crisi Werther: "Trovato un nuovo capannone"

Nessuna risposta è stata data nel recente Consiglio dell’Unione dei Comuni montani in merito all’interpellanza del consigliere di minoranza Patrick Fogli sulle sorti dell’azienda Werther Sicam di Carpineti. Il motivo? L’assenza dell’interpellante, quindi discussione rinviata.

Tuttavia il presidente dell’Unione Comuni d’Appennino, Vincenzo Volpi, che aveva già in scaletta all’ordine del giorno la Werther Sicam, ha affrontato il tema delle difficoltà in cui si trova l’azienda che, oltre a tutto, deve lasciare la sede di Colombaia di Secchia in comune di Carpineti, su richiesta dal proprietario per sue necessità.

Proprio oggi scade il termine entro il quale gli amministratori della Werther Sicam avrebbero dovuto presentare un piano industriale credibile per fare fronte ai proprio impegni e proseguire l’attività in montagna. Qualora non venisse fuori nulla di nuovo, per i 14 dipendenti che ancora lavorano alla Werther di Colombaia, il rischio di trasferimento alla sede di Correggio diventerà una certezza con conseguenti gravi disagi per le loro famiglie, da sempre inserite nel tessuto produttivo della montagna, oltre a sottrarre opportunità di lavoro in un territorio, per sua naturale collocazione già povero, come quello dell’Appennino, con una popolazione in continuo calo.

Il Presidente Volpi ha ritenuto doveroso informare i consiglieri presenti sulla criticità della Werther Sicam di Colombaia: "E’ un problema serio che va affrontato con determinazione".

A tale proposito è intervenuto il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, il quale ha esposto in sede consiliare la necessità di seguire la vicenda della crisi dell’azienda Werther Sicam, del cui problema si è occupato fin dal giugno 2022 e di aver conferito con sindacati, con gli amministratori della società in concordato e di aver incontrato le maestranze, sia da solo che con il Consiglio comunale di Carpineti, ma anche con il consigliere regionale Andrea Costa.

Gli attuali amministratori della Werther Sicam, stando al parere espresso dal sindaco Borghi, hanno l’onere di dover presentare un piano industriale ai commissari giudiziari i quali lo inoltreranno al giudice, dopo aver espresso il loro giudizio al riguardo. Il piano industriale che verrà presentato, probabilmente conterrà la chiusura dello stabilimento di Colombaia e il trasferimento della produzione e delle maestranze alla società Sicam con sede a Correggio. "Una scelta che comporterebbe un grosso disagio per i lavoratori - afferma Borghi - per cui è stato proposto agli amministratori della Werther di prendere in considerazione eventuale trasferimento della produzione di Colombaia in un altro capannone analogo con la stessa superficie cortiliva, reperibile in montagna e questo comporterebbe il mantenimento dell’occupazione vicino a casa degli attuali lavoratori della Werther". Settimo Baisi