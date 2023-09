L'ultimo brindisi con il vino di Cristian Buratti, il funerale diventa una festa: lui avrebbe voluto così

Reggio Emilia, 27 settembre 2023 – “A Burro!”. E centinaia di amici, conoscenti, clienti e colleghi ristoratori hanno innalzato il calice e brindato alla memoria dell’oste 45enne Cristian Buratti davanti al suo feretro, posto sotto l’arco della Torre dell’Orologio di San Polo (Re), a pochi metri dalla sua Trattoria.

Questa mattina le lacrime e il cordoglio si sono mescolate al bisogno di ricordare lo scomparso nel modo in cui a lui - così pieno di entusiasmo e desiderio di condivisione - sarebbe piaciuto. Nei bicchieri c’era il vino che Cristian stesso aveva creato, crescendo le sue uve e imbottigliandole come un alchimista-enologo in una cantina di Langhirano.

Nella piazzetta a pochi metri dalla Chiesa del Castello dove si era svolta la messa funebre - concelebrata dall’amico don Bogdan e da don Franco Rossi -, si è alzata anche la musica di Vinicio Capossela, diffusa da quegli altoparlanti che da anni rendevano ancora più calda e gioviale l’accoglienza nel locale. Anche il sindaco Franco Palù, dopo una toccante orazione civile in onore dell’amico, in cui ha espresso l’affetto di tutti i sampolesi, ha brindato con gli occhi lucidi a Cristian.

La mescita del suo vino prima del brindisi

Aveva solo 45 anni, l’oste, e lascia la moglie-ostessa Jessica con i loro tre figli Emma, Iacopo e Anna - con cui abitava non lontano dal locale -, il fratello Giovanni e la mamma Gianna. Una vita vissuta intensamente e dedicata all’accoglienza, fin da ragazzo quando scelse di frequentare l’Istituto alberghiero di Salsomaggiore, e poi di aprire un pub nella sua seconda casa, Berceto (Parma). Una marea di progetti, stroncati dall’incidente stradale in moto che una settimana fa lo ha ucciso in una strada sperduta nella Bassa mantovana. Ora in tanti sperano che il lavoro profuso da Buratti per rendere la sua Trattoria del Castello un rifugio speciale non venga vanificato e che quella musica possa continuare a risuonare nella piazzetta. Perché, sì senza il sorriso, le battute e la sapienza nell’accoglienza di Burro non sarà come prima, ma il suo spirito permea ancora quella cantina delle meraviglie.