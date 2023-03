Cristian Sesena "La Schlein si impegni a superare il Jobs Act La lascino lavorare"

Cristian Sesena, segretario generale Cgil di Reggio, cosa pensa della nuova leader del Pd?

"Innanzitutto una premessa: noi come Cgil professiamo la nostra autonomia. Abbiamo seguito il congresso dem da osservatori esterni, ma interessati. Sia perché parliamo di un partito numericamente importante sia per la storia che ha".

Premessa registrata. Detto questo, non si può negare che tra i due candidati, il programma più vicino a voi fosse quello della Schlein...

"Sicuramente è un programma fortemente connotato da una sinistra riformista, con molti punti coincidenti alle nostre idee".

Ad esempio?

"Il salario minimo, così come la pensione di garanzia ai giovani precari. Ma anche sui temi della riforma fiscale e la lotta alle diseguaglianze, tra cui la volontà di riprendere in mano una legge contro l’omotransfobia dopo il naufragio del Ddl Zan".

Perplessità invece?

"Diciamo che bisogna capire quanto di tutto ciò potrà essere realizzato. Intanto perché per prima cosa il Pd ora è all’opposizione. E poi c’è un corpus di partito che ha votato l’altro candidato...".

Teme che la ‘vecchia guardia’ sconfitta possa osteggiarla?

"Conoscendo la politica italiana, la preoccupazione c’è. Dopo la vittoria della Schlein si stanno ascoltando endorsement di fair-play da parte di tutti. Spero che dietro questo non si nasconda un partito che non sia disponibile a cambiare radicalmente pelle e orientamento come lei credo vorrebbe fare. E come la storia di oggi richiede di fare".

Cosa si aspetta dalla Schlein?

"Come primo atto, al di là dei balbettii di Letta, vorrei che si impegnasse al superamento del Jobs Act. Perché quella è stata la ferita più grossa tra il mondo del lavoro e il Pd. Tra l’altro lei ruppe proprio col Partito Democratico – fu tra le poche a farlo – dopo quella svolta renziana...".

Sul suo profilo facebook ha pubblicato una foto assieme alla Schlein.

"Risale al 2018. Io ero segretario nazionale della Filcams e organizzai un convegno con la Cgil sul tema migranti. Invitai Elly, all’epoca europarlamentare. La conobbi lì e mi fece una grande impressione perché nonostante problemi logistici di trasferta, ci tenne tantissimo ad esserci".

Le piace?

"Non posso definirci amici, ma la conosco e la stimo per il suo percorso interno al Pd. È partita da outsider, guadagnando un sacco di voti. Mi fa riflettere tra l’altro il fatto che una donna giovane scali il partito da fuori, dato che fino a poche settimane fa non era neppure iscritta. Significa che c’era uno scollamento totale nel Pd".

Lei ha votato?

"Preciso subito che non sono iscritto al Pd. Ma sono andato a votare perché penso sia un esercizio democratico importante. E perché ritengo che ci fosse l’opportunità per qualcosa di nuovo e per me la Schlein potenzialmente rappresenta questo. Un altro buon motivo è quello di avere una donna all’opposizione di un’altra donna agli antipodi come la Meloni".

Daniele Petrone