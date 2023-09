Cristiano Burani presenta la sua collezione Biglietti a ruba, ma si può seguire in streaming L'evento mondano dell'anno, organizzato da Cristiano Burani, ha visto la prevendita dei 550 biglietti esaurirsi in pochi minuti. La serata coniugherà moda, musica, danza e solidarietà, con il ricavato devoluto alla Coop l'Ovile. Trasmessa in diretta streaming dalla web radio XXI Secolo: "Reggio Emilia".