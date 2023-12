Cristina D’Avena al Fuori Orario con il meglio delle sigle dei cartoon ospite della serata ’Vacanze di Natale’

La regina delle sigle dei cartoni animati sbarca sul palco del Fuori Orario, stasera a Taneto di Gattatico. Cristina D’Avena è attesa per un concerto destinato a un pubblico senza età, con il meglio delle sigle tv dei cartoon anni Ottanta e Novanta, ospite della serata ’Vacanze di Natale’. Cristina D’Avena è una cantante molto popolare grazie a canzoni legate a cartoni animati e alle serie tv. È stata anche attrice nella serie tv ’Kiss me Licia’, in cui ha interpretato la parte della protagonista. La serata ’natalizia’ prende il via alle 21 con una cena animata dal dj set di Corrado Boni e CoppaVox. E dopo il concerto di Cristina D’Avena la festa prosegue con un party dedicato alla musica dance dagli anni Ottanta fino ad oggi.