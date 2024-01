Cristina Reda dà vita a una ’civica’

Si scalda l’ambiente politico in vista delle elezioni comunali di giugno a Gualtieri. Pd compatto, ma centrosinistra che appare diviso dopo la decisione del consigliere comunale di maggioranza, Cristina Reda, di formare una lista civica alternativa a quella di governo attuale, di cui fa parte. Anche il centrodestra sta lavorando a una lista, con possibilità di nuovi accordi con le attuali liste civiche: "Da quando sono in consiglio comunale – dichiara Patrizia Vologni, capogruppo di centrodestra, stupita di fronte allo strappo nella maggioranza – ho sempre assistito a dibattiti, documenti da approvare o bocciare dove il Pd ha sempre votato in modo univoco. Di frizioni, almeno pubblicamente, anche col consigliere Reda, non ne ho mai notate, ma non è mia premura o intenzione approfondire ciò che succede in casa altrui".