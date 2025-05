Cristy America, tre libri in ’5 minuti’

L’Associazione Scrittori Reggiani organizza un incontro, sabato alle 16,30, al circolo Catomes Tot di via Panciroli a Reggio, per presentare i libri scritti da Cristy America (foto). Si tratta di "Orchidea. L’amore che muta", "Sinestesia. Il dolce abbraccio della morte" e "I miei cinque minuti". L’autrice, originaria di Santo Domingo, è in Italia da trent’anni. Narra con stile originale, sciolto e avvincente, delle storie di vita vissuta con al leggerezza di una fantasia creativa di luoghi, personaggi, eventi, che lasciano col fiato sospeso fino alla fine. L’autrice, nei suoi scritti, scomparse consapevolmente, lasciando il posto ai personaggi e ai loro dialoghi, dando al lettore l’impressione di tuffarsi nella loro psiche, talvolta nevrotica, con la percezione che esistano veramente. L’autrice sarà in dialogo con il professor Franco Canova, critico letterario, oltre che scrittore da tempo.