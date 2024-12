Critiche al bilancio previsionale: "Più tasse e servizi depotenziati"

"La giunta Finucci, in soli quattro mesi, ha deciso di gravare ulteriormente sulle famiglie prima aumentando di fatto la Tari di circa il 20%, ed ora con aumenti significativi delle rette di alcuni servizi". Lo affermano i consiglieri di minoranza di Progetto Gattatico a commento dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, in cui è stato approvato il Bilancio preventivo 2025 e provvedimenti significativi come il nuovo regolamento sulla Tariffa rifiuti puntuale. Luca Ronzoni, ex sindaco oggi all’opposizione, ed i suoi parlano di "decisioni controverse" ed in particolare di "aumenti delle tariffe per servizi essenziali come scuola dell’infanzia, nido, doposcuola e campi estivi" e della "introduzione di graduatorie che limiteranno l’accesso ai servizi extra scolastici, escludendo di fatto alcune famiglie".

Queste scelte "segnano un cambio di rotta rispetto ai cinque anni di amministrazione di Progetto Gattatico, che aveva mantenuto invariate le tasse e le rette educative nonostante le difficoltà economiche". L’assessora Pellacini ha parlato della necessità di mantenere un alto livello qualitativo dei servizi a discapito della quantità, parlando di nuovi servizi per gli esclusi. "È incomprensibile – commentano da Progetto – come un’amministrazione reggiana possa giustificare un sistema che crea disuguaglianze tra ragazzi e famiglie. Si tratta di un intervento che, anziché ridurre il divario sociale, rischia di ampliarlo ulteriormente".

"Inoltre – concludono – nonostante l’impegno dichiarato in campagna elettorale verso la sostenibilità ambientale (oltre alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale) e il sostegno al commercio locale (che risulta in forte difficoltà), il bilancio mostra cifre irrisorie in queste aree: zero euro per la ripiantumazione, la valorizzazione ambientale e le oasi protette. Appena 2.430 euro destinati allo sviluppo economico e alla competitività. Queste scelte dimostrano un contrasto evidente tra le promesse elettorali e le priorità effettive della giunta".

Francesca Chilloni