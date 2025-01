Critiche sul comune escluso dagli incontri sul Pug. Il sindaco chiarisce: "Da noi è stato già approvato"

Perché il Comune di Reggiolo risulta escluso dal calendario di incontri per presentare il Pug (Piano urbanistico generale) dell’Unione Bassa Reggiana, che invece coinvolge gli altri Comuni? Una richiesta avanzata dal gruppo consiliare Ricostruiamo Reggiolo.

"Il motivo è semplice. Il Comune di Reggiolo – spiega il sindaco Roberto Angeli – ha già approvato il proprio Pug nel luglio 2020. Non solo: Reggiolo è stato il primo Comune in tutta l’Emilia-Romagna a farlo, distinguendosi come Comune sperimentale scelto dalla Regione. Il Pug di Reggiolo è stato approvato in conformità alla Legge Regionale 24/2017, rappresentando un risultato di cui la comunità può andare orgogliosa. Ci dispiace profondamente constatare che i consiglieri di opposizione non siano a conoscenza di questo fatto".

E aggiunge: "In qualità di presidente dell’Unione ho lavorato per favorire la partecipazione di tutti gli altri sette Comuni che ancora non avevano approvato il Pug. Stiamo organizzando incontri con la cittadinanza e con i tecnici. Un intero territorio inizia a ragionare di politiche urbanistiche in maniera unitaria. Concluso l’iter di approvazione del Pug intercomunale, anche Reggiolo entrerà nella pianificazione del distretto, contribuendo così a garantire la miglior coesione territoriale possibile".